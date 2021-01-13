بيترانسيل يفوز بالمرحلة التاسعة من رالي داكار فئة السيارات

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمكّن السائق الفرنسي ستيفان بيترانسيل من مواصلة تألقه في رالي داكار 2021، وذلك بفوزه اليوم بصدارة المرحلة التاسعة من سباق فئة السيارات.

وفي التفاصيل، دخل السائق الفرنسي مرحلة اليوم بأفضلية 6 دقائق في الصدارة أمام القطري ناصر العطية، لكنّ ذلك الفارق تضاعف ثلاث مرّات تقريبًا إثر تعرض إطارات سيارة العطية لثقبين بجانب مشكلات أخرى ملاحية خلال مرحلة اليوم من السباق.

وفي المركز الثالث جاء السائق جينيل دي فيلييرز لصالح تويوتا بفارق 19 ثانية عن زميله العطية، واحتل المركز الرابع السائق والبطل المحلي يزيد الراجحي الذي تأخّر بفارق 25 ثانية إضافية، وفي المركز الخامس جاء برايان باراغواناث لصالح علامة سينشري بفارق 13 دقيقة و51 ثانية.

والمركز السادس كان من نصيب مارتن بروكوب أمام سيارتَي بيجو مع سيريل ديبريه وخالد القاسمي، بينما أكمل كل من بينيدكتاس فاناغاس وناني روما ترتيب المراكز العشرة الأولى.