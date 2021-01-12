أحدث سيارات بي إم دبليو في 2021.. مواصفات M2 Competition

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تقدم بي إم دبليو نسخة جديدة لعام 2021، من طراز M2 Competition، بقدرات مميزة تنافس بها الماركة البافارية موديلات مثل مرسيدس A-CLASS.

واستعرض موقع "كار أند درايفر"، مواصفات وقدرات الطراز، من قوة محرك، وعدد فئات تتوفر منه للبيع، وتكلفته الرسمية وأبرز كمالياته.





الأسعار

كشف الموقع في البداية عن التكلفة الرسمية التي يطرح بها الطراز رسميا للبيع بالأسواق، وذكر أن طراز M2 Competition تتوفر منه فئة وحيدة للبيع لعام 2021 بسعر 59,895 ألف دولار.

المحرك

كشف الموقع بعد ذلك، عن قوة محرك الطراز بنسخته لعام 2021، ويتوفر M2 Competition بمحرك توربيني مزدوج بسعة 3.0 لتر، ينتج قوة 405 أحصنة، مع عزم دوران 406 لفة/قدم، وناقل سرعة يدوي مزود بـ 6 سرعات، وآخر أوتوماتيكي من طراز dual-clutch مزود بـ 7 سرعات.





التقنيات

ضمن كماليات الطراز، استعرض موقع "كار أند درايفر" القدرات التقنية لـ M2 Competition، وتشمل شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بالسيارة بقياس 8.8 بوصة.

تعمل بنظام iDrive التقني من تطوير بي إم دبليو، بالإضافة لنظام أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وخاصية اتصال بالهواتف الذكية عبر بلوتوث، ونظام صوتي من بسماعات ستيريو، من ماركة Harman/Kardon، وخاصية تعرف على هوية السائق بالبصمة الصوتية، واشتراك لمدة عام مجانا براديو SiriusXM لعملاء بي إم دبليو الجدد، بالإضافة لوصلات USB، بقوة 12 فولتا.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات وقدرات الطراز بالكشف عن أنظمة الأمن المساعدة للسائق، التي توفر قيادة أكثر أمانا، وتشمل كل من نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، الذي يدعمه نظام الفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، ونظام للحفاظ على المسار، ونظام للكشافات الأمامية بعيدة المدى التي تفعل بشكل ذاتي في حالات القيادة أثناء الظلام.