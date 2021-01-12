قيمة القسط والفائدة والإجراءات.. كل ما تريد معرفته عن مباردة إحلال السيارات

ياسر رشاد - القاهرة - كتب: باسل الحلواني

عقب الإعلان رسمياً عن التفاصيل الخاصة بمبادرة إحلال السيارات خلال فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، الذي أقيم خلال الفترة من 4 إلى 6 يناير الجاري، في إطار البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، أبدى قطاع عريض من المواطنين رغبتهم في المشاركة بالمبادرة والاستفادة من المميزات التي سوف تقدمها الحكومة لأصحاب السيارات القديمة التي سيتم تخريدها للحصول على طرازات جديدة تعمل بالغاز.

وبلغ عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من المبادرة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها إلى 57 ألف مواطن وفقاً للبيانات المعلنة من وزارة التجارة والصناعة، ويستهدف المشروع إحلال 250 ألف سيارة، على أن يتم إحلال 70 ألف سيارة خلال المرحلة الأولى منهم 55 ألف أجرة وملاكي و15 ألف ميكروباص، مع العلم أن السيارات المتوافرة خلال المرحلة الأولى تجميع محلي، أما المرحلة الثانية فسيتم خلالها الاتفاق مع شركات عالمية للاشتراك في المشروع.

وفي السطور التالية تقدم "سيارات الوفد"، كافة التفاصيل والمعلومات اللازمة للراغبين في الاستفادة من مشروع الإحلال.

* أولاً: كيفية المشاركة في عملية الإحلال

تتم المشاركة في مشروع الإحلال للحصول على سيارة جديدة بدلاً من القديمة من خلال الخطوات التالية:

- التسجيل إلكترونيا على موقع وزارة التجارة والصناعة على الإنترنت WWW.GOGREENMASR.COM

- عقب إتمام عملية التسجيل الالكتروني على موقع الوزارة على الإنترنت تتم عملية مراجعة الشروط ومدى تطابقها على المتقدم للحصول على سيارة جديدة.

- عند تطابق الشروط على المتقدم والمسجل على الموقع الإلكتروني، سيتم إرسال رسالة إلكترونية أو على الهاتف المحمول إلى المتقدم لتوجيهه للتعامل مع أحد البنوك المشاركة في المبادرة، التي يصل عددها إلى 9 بنوك.

* ثانياً: الشروط المطلوب توافرها في المواطنين المقبلين على الاستفادة بمبادرة إحلال السيارات.

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولايزيد عن 55 سنة

- أن يكون المتقدم حاصلاً على رخصة قيادة سارية

- أن يتعهد المتقدمون بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقاً لشروط السداد واثبات القدرة المالية للسداد "بيان بإجمالي الدخل الشهري-سندات ملكية- وديعة-...".

- فترة السداد تصل إلى 120 شهراَ متضمنة بحد

أقصى فترة سماح قدرها 3 أشهر.

* ثالثاً المستندات المطلوبة من الراغبين في تحويل وإحلال السيارات

أكدت وزارة التجارة والصناعة، أنه يجب على المواطنين الراغبين في التحويل أو الإحلال من كل محافظات الجمهورية، تقديم مجموعة من المستندات للاستفادة من مبادرة إحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي وهي كالتالي:

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد والضامن.

- تقديم مستندات إثبات محل الإقامة لكلاً من المستفيد والضامن "عقد إيجار/تمليك محل الإقامة- إيصال كهرباء أو تليفون أومياه حديث لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر.

- رخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها، مع عدم وجود أي حظر على رخصة السيارة التي يرغب صاحبها في استبدالها.

* رابعاً قيمة القسط الشهري للسيارة الجديدة ونسبة الفائدة

يدفع المواطن السيارة القديمة مقدم للسيارة الجديدة على أن يقوم البنك بتمويل باقي ثمن السيارة، على يسدد مالك السيارة أقساط بفائدة أقل من 3%، ولفترات سداد قد تصل حتى 10 سنوات.

* خامساً السيارات الملاكي المتوافرة في المبادرة

شهد المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، مشاركة العديد من وكلاء السيارات، الذين قدموا عدد من الطرازات "الملاكي" التي تم تزويدها للعمل بالغاز نستعرضها في السطور التالية:

- شيفروليه أوبترا

-إم جي 5

- هيونداي إلنترا HD

- سوزوكي ديزاير

-سوزوكي ألتو

- نيسان سنترا

- نيسان صني

- كيا سورينتو

- لادا جرانتا

- بي واي دي 3F

- هيونداي أكسنت RP