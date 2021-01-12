اخبار السيارات

للعام الثاني.. إلغاء معرض ديترويت للسيارات

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ابراهيم بليكع 0 تبليغ

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ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تم إلغاء معرض ديترويت الدولي للسيارات للعام الثاني على التوالي مع إعادة إحيائه كفعالية احتفالية بالسيارات بعيدًا عن مدينة ديترويت نفسها وإلى مركز Mi Concourse في شمال المدينة.

السبب هو جائحة الكورنا العاصفة ولا مفاجأة هنا مع تسجيل الولايات المتحدة لمعدلات عدوى قياسية على مدار الأسابيع الماضية.. لذا عوضاً عن المعرض التقليدي المغلق، سيُقام الحدث الجديد في مكان مفتوح بمساحة 148,645 متر مربع للاحتفال بصناعة السيارات واستعراض أحدث التقنيات في المجال.

وسيتم عقد الحدث الجديد في نهاية سبتمبر، وسيخظى زوار الحدث بـ “تجربة متعددة الحواس” و”أنشطة مضمارية حماسية” على مدار خمسة أيام تقريباً.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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