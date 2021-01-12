للعام الثاني.. إلغاء معرض ديترويت للسيارات

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تم إلغاء معرض ديترويت الدولي للسيارات للعام الثاني على التوالي مع إعادة إحيائه كفعالية احتفالية بالسيارات بعيدًا عن مدينة ديترويت نفسها وإلى مركز Mi Concourse في شمال المدينة.

السبب هو جائحة الكورنا العاصفة ولا مفاجأة هنا مع تسجيل الولايات المتحدة لمعدلات عدوى قياسية على مدار الأسابيع الماضية.. لذا عوضاً عن المعرض التقليدي المغلق، سيُقام الحدث الجديد في مكان مفتوح بمساحة 148,645 متر مربع للاحتفال بصناعة السيارات واستعراض أحدث التقنيات في المجال.

وسيتم عقد الحدث الجديد في نهاية سبتمبر، وسيخظى زوار الحدث بـ “تجربة متعددة الحواس” و”أنشطة مضمارية حماسية” على مدار خمسة أيام تقريباً.