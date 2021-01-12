استقالة رئيس تصميم بنتلي للانضمام إلى جيلي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أكدت شركة بنتلي أن رئيس التصميم ستيفان سيلاف سيترك مجموعة فولكس فاجن بأكمها لمتابعة فرصة وظيفية أخرى، ووفقاً لتقارير ألمانية، فإن سيلاف سيُصبح رئيساً لقسم التصميم بجيلي خلفاً لـ بيتر هوربوري.

قالت متحدثة باسم بنتلي، أنه سيتم تعيين خليفة لسيلاف هذا الشهر، وحتى ذلك الحين، سيترأس مدير التطوير في بنتلي، ماتياس رابي، فريق التصميم مؤقتاً.

يُذكر أن سيلاف أصبح رئيس التصميم بشركة بنتلي في 2015، وانتقا من وظيفته كرئيس لمركز تصميم بوتسدام التابع لمجموعة فولكس فاجن في ألمانيا، وقد خلف لوك دونكيرولك، والذي يشغل الآن منصب المدير الإبداعي لشركة هيونداي موتورز.

يُذكر أن سيلاف البالغ من العمر 59 عاماً، أمضى معظم حياته المهنية مع مجموعة فولكس فاجن، حيث انضم إلى صانعة السيارات في عام 1990 كمصمم داخلي في أودي، في حين تركت مغادرته فجوة في مجموعة فولكس فاجن، فبالإضافة إلى وظيفته في بنتلي، فقد كان سيلاف مسؤولاً أيضاً عن استراتيجيات التصميم الداخلي لشركة فولكس فاجن.