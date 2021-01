فورد رينجر 2022 الجيل القادم يظهر في أول صور تجسسية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – ظهر فورد رينجر 2022 الجيل القادم في أول صور تجسسية أثناء اختباره، وما يمكن ملاحظته عبر التمويهات يشير إلى تصميم مستوحى بعض الشيء من F-150 موديل 2021، خاصة المصابيح الأمامية.

فورد مهتمة بتصميم الجيل الجديد لرينجر ليناسب مختلف الأسواق العالمية، وقد أشارت تقارير غير رسمية إلى حصول رينجر على محرك هجين جديد بالقابس 4 سلندر توربو سعة 2.3 لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي 10 سرعات ضمن عدة خيارات أخرى.

وستشارك رينجر الجديدة منصتها مع فولكس واجن أماروك وقد نرى مشاركة بعض التقنيات والمحركات كذلك مع تدشين السيارتين خلال 2022 وانطلاقهما كموديلات 2023.

