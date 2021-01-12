اقتحام الكونجرس.. تحرك ديمقراطي جديد ضد أنصار ترامب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، الثلاثاء، بإجراء جديد ضد مقتحمي مبنى الكونجرس.

وشدد تشاك شومر، بضرورة منع أنصار الرئيس دونالد ترامب الذين اقتحموا مبنى الكونجرس من السفر لما يمثلونه من تهديد للأمن القومي.



وقال "شومر" إن على المسؤولين الأمريكيين أن يضعوا المقتحمين على قائمة "حظر سفر" اتحادية.

وأضاف في إفادة صحفية، انه: "لا يمكننا السماح لدعاة التمرد هؤلاء باستقلال طائرة والتسبب في مزيد من العنف والدمار".

من جانبه أكد متحدث باسم مكتب التحقيقات الاتحادي أن المحققين في مدينة نيويورك اعتقلوا أرون موستوفسكي فيما يتعلق بهجوم أنصار ترامب على مقر الكونجرس ليضاف إلى قائمة كبيرة من المشتبه بهم الذين يواجهون اتهامات.



ومنح الديمقراطيون ترامب فرصة أخيرة، لترك المنصب قبل أيام من انتهاء ولايته وإلا واجه مساءلة بغرض العزل.

وستكون محاولة عزل ترامب هذه الثانية قبل تسليمه السلطة في حدث غير مسبوق بالولايات المتحدة، بسبب اقتحام أنصاره مبنى الكونجرس في 6 يناير/كانون الثاني في أحداث أودت بحياة 5 أشخاص.

ويعتزم مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون التصويت ربما غدا الأربعاء على توجيه اتهامات رسمية بسوء الإدارة، تعرف ببنود المساءلة، ما لم يقدم استقالته أو يتحرك نائبه مايك بنس لعزله بموجب مادة في الدستور.