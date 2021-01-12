مسح لـ"الخليج 365: بيل جيتس يتصدر أثرياء العالم ببورصة تويتر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتعامل الكثير من الأثرياء مع منصة التغريدات القصيرة تويتر كقناة رسمية يمكن توظيفها بسهولة في توصيل رسائلهم.

وفي أغلب الأحوال كلما زادت الأفكار الابتكارية التي يسعى الأُثرياء لتحقيقها، كلما ارتفع حجم النشاط وقاعدة المتابعين على المنصة، سعيا للتعرف على ما يدور في عقول الأكثر ثراء على وجه الأرض.



وترصد ”الخليج 365” في هذا التقرير بورصة نشاط أكبر 10 أثرياء في العالم.

هو مؤسس تسلا والشخص الأكثر ثراء في العالم بثروة تناهز 188.8 مليار دولار، يحوز على عدد كبير من المتابعين فوق 42 مليون متابعمنذ انضمامه للمنصة في يونيو/ حزيران 2009.

وأطلق منذ ذلك التاريخ عدد 13.3 ألف تغريدة.

انضم بيزوس مؤسس أمازون وثاني أكثر شخص ثراء بقيمة 187 مليار جنيه إلى شبكة تويتر في يونيو/ حزيران 2008.

ويتابع حسابه نحو 1.8 مليون متابع تلقوا منه 242 تغريدة على مدار حوالي 12 عاما.

هو مؤسس مايكروسوفت والأكثر شعبية على تويتر بين أغنى 10 أشخاص في العالم بقاعدة متابعين تبلغ 53.1 مليون متابع، حيث أذاع 3444 تغريده منذ تدشين حسابه في يونيو/ حزيران 2009.

بيل جيتس هو ثالث أغنى شخص بثروة تقدر بـ 132 مليار دولار.

يكتفي أرنو مؤسس لويس فيتون للسلع الفاخرة ورابع أغنى شخص في العالم بثروة تصل إلى 114 مليار دولار بحساب الشركة على تويتر لنشر أعماله وأنشطته والتي ترتبط بالأساس بعمل لويس فيتون.

يبدو أن حساب مارك زكربيرج مؤسس شبكة فيسبوك، على تويتر غير مُفعل حيث لم يقم بالتغريد من حسابه الذي يحمل اسمه بجانب علامة @finkdمنذ عام 2012، حتى أن جاك دروسي رئيس شركة تويتر قام بالغاء متابعته لحساب زوكربيرج.

وانضم مارك لشبكة تويتر في فبراير/شباط 2009 ومنذ ذلك الوقت أطلق 19 تغريدة فقط، ويبلغ عدد متابعيه 471 ألف فرد.

لا يوجد حساب رسمي للملياردير تشونج شانشان على شبكة تويتر، وهو يحتل الترتيب السادس بقائمة الأثرياء بصافي ثروة قدرها 93.4 مليار دولار.

دشن المستثمر الشهير بأسواق المال حسابه على منصة تويتر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، ويتابع تغريداته البالغة 1818 تغريدة نحو 5619 فرد.

وتبلغ ثروة بافيت حوالي 87.2 مليار دولار ليكون سابع أثرى شخص في العالم.

هو أحد مؤسسي جوجل وتبلغ ثروته 81.5 مليار دولار يحتل بايج الترتيب الثامن بقائمة العشرة الكبار، ويبلغ عدد متابعين حسابه المدشن في نوفمبر/ تشرين 2010 نحو 1483 متابع.

وأطلق بايج على مدار 10 سنوات 85 تغريدة فقط.

هو مؤسس أيضا لشركة جوجل وأطلق حسابه على تويتر في يناير/كانون الثاني 2011، ويقدر عدد متابعيه بنحو 8007 فرد.

وأذاع أغنى تاسع شخص في العالم بصافي ثروة قدرها 78.9 مليار دولار نحو 712 تغريده منذ تدشين حسابه.

حسابإليسون مؤسس أوراكل يبدو غير مفعل فلم يطلق أغنى عاشر شخص بثروة تبلغ 78.6 مليار دولار سوى تغريدة واحدة بتاريخ 7 يوليو/ تموز 2012.

علما بأن إليسون انضم لشبكة تويتر في مايو/ آيار 2012، ويصل عدد متابعي حسابه حوالي 108.7 ألف شخص.