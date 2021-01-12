سيارة ابل الاختبارية التي ستصنعها هيونداي سيعلن عنها في 2022

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تنتشر الكثير من الشائعات حول سيارة آبل القادم، وتُشير أحدثها إلى أن عملاق التقنية يقترب من إبرام صفقة مع هيونداي لبناء سيارتها القادمة، وقد تكتمل الصفقة بحلول مارس، ووفقاً لرويترز، فإن النسخة الإنتاجية منها ستنطلق في 2024، وذلك نقلاً عن صحف محلية بكوريا الجنوبية.

لم تعلق كلتا الشركتين على الشائعات، لكن الشائعات تتناسب مع تقرير حديث حول شراكة هيونداي وآبل، وكانت المفاوضات حينها في مراحلها الأولى، وأكدت هيونداي ان المحادثات جارية.

تقول التقارير أن هيونداي وآبل تعتزمان إما بناء السيارة الجديدة في مصنع كيا في جورجيا، أو إنشاء مصنع جديد في الولايات المتحدة بسعة 400 ألف سيارة سنوياً، منها 100 ألف سيارة آبل، لكن لا توجد أية تأكيدات حتى الآن، لذا فهذه مجرد توقعات سابقة لأوانها.

يُذكر أنه كانت هناك الكثير من الشائعات حول سيارة آبل، حيث قالت تقارير إلى أن ظهورها لأول مرة سيكون هذا العام، لكن تقارير رويترز تقول أنه لن يتم عرضها قبل 2022، وفي وقت لاحق، كانت هناك معلومات تشير إلى أن آبل قد وظفت كبار مهندسي تيسلا السابقين في المشروع، وزعم هذا التقرير إلى أن السيارة على بعد خمس إلى سبع سنوات.

وفي الختام، هُناك القليل جداً من المعلومات المؤكدة حول ماهية سيارة آبل، فمن المحتمل جداً أن تكون سيارة كهربائية، كما يُتوقع أن تكون سيارة ذاتية القيادة بالكامل أيضاً.