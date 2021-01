هيونداي كونا 2021 تصل إلى السعودية “مواصفات ومميزات وأسعار” Hyundai Kona

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – وصلت هيونداي كونا 2021 فيس ليفت إلى المملكة لدى وكالات الوعلان والناغي والمجدوعي.

وتأتي السيارة بتصميم محدّث يشمل شبك معدل ومصابيح أمامية ونهارية ليد مع مصابيح خلفية ليد ومصد خلفي جديد وكذلك جنوط 17 أو 18 بوصة والنتيجة هي شكل رشيق شبابي أكثر.

وحازت الداخلية على تصميم عصري بنظام معلوماتي ترفيهي محسّن وعدادات قياسات 4.2 بوصة مع توفر نظام صوتي 6 سماعات والدخول بدون مفتاح.

وبالنسبة للتقنيات والأمان، تتوفر سيارة كونا بمثبت سرعة وحساس ضغط الإطارات ومنع انغلاق الفرامل ABS ونظام الثبات الإلكتروني ESP ونظام المساعدة على هبوط المنحدرات ومنع الرجوع عند الانطلاق بالمرتفعات مع وجود وسادتين هوائيتين أماميتين ووسادتين هوائيتين جانبيتين وكذلك ستارتين هوائيتين جانبيتين.

تستمد الكروس أوفر طاقتها عبر محرك 2 لتر بقوة 149 حصان وناقل أوتوماتيكي 6 سرعات باستهلاك وقود 17.5 كيلومتر لكل لتر.

وأخيراً، ستتاح هيونداي كونا 2021 في 7 فئات أسعارها بالضريبة كما يلي:

فئة سمارت: 89,050 ريال

فئة كمفورت تو تون: 92,845 ريال

فئة كمفورت فتحة سقف: 94,110 ريال

فئة بريميم تو تون: 100,780 ريال

فئة بريميم فتحة سقف 1: 101,010 ريال

فئة بريميم فتحة سقف 2: 102,045 ريال

فئة بريميم ألتيميت فتحة سقف: 114,235 ريال

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin