هيونداي تستعد لإطلاق سيارة كونا N للأداء العالي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – شوقت هيونداي لـ كونا N بالكشف عن صور وتفاصيل جديدة، وتقول الشركة أنها أول كروس أوفر عالية الأداء لها، حيث أكدت أنها ستحصل على محرك توربو سعة 2 لتر يتصل بناقل حركة مزدوج القابض بثمان سرعات، كما وعدت الشركة أيضاً بمجموعة متنوعة من مزايا القيادة عالية الأداء، مثل نظام التحكم في الإطلاق، وتجربة صوتية ممتعة للغاية.

تقول هيونداي أن الكروس اوفر عالية الأداء ستتميز بتجربة قيادة قوية وذكية، وأضاف رئيس إدارة العلامة التُجارية N بهيونداي: “بصفتها سيارة كروس أوفر عالية الأداء، فستتمتع بالكثير من التنوع بالإضافة إلى مُتعة القيادة مثل أي سيارة أخرى من طراز N”.

ويُنتظر ان تكشف صانعة السيارات الكورية الجنوبية عن معلومات إضافية عن السيارة في الأسابيع المقبلة، ومن المقرر أن تتميز بمظهر خارجي رياضي كما تظهر في الصور التشويقية، وبالرغم من أنه لا يوجد الكثير لنراه، إلا أنها ستتميز بمصدات معدلة، ونظام عادم مزدوج فريد، كما يُمكننا أيضاً رؤية جنوط خفيفة الوزن مع نظام مكابح عالي الأداء بأقراص حمراء.

يُذكر أن هيونداي لم تكشف بعد عن مواصفات المحرك، لكنها تقول أنه سيكون أقوى من محرك كونا ان لاين، والتي تحصل على محرك بأربعة أسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 195 حصان و265 نيوتن.متر من عزم الدوران، حيث يُمكن أن يحصل طراز N على 275 حصان.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin