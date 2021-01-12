هيونداي اكسنت 2021 متاحة للتأجير ضمن أسطول شركة يلو

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تحرص شركة الوفاق لتأجير السيارات (يلو) على خدمة عملائها وتقديم كل جديد، وحفاظاً على ريادتها فهي تحدّث أسطولها باستمرار، ما دفعها لضم السيارة الاقتصادية هيونداي اكسنت 2021 لأسطول سياراتها، ونستعرض فيما يلي أبرز مميزات السيارة..

تصميم السيارة

تأتي اكسنت 2021 بتصميم ديناميكي مميز، مع شبك أمامي كرومي عريض ومصابيح أمامية LED، ومن الجانب حصلت على مرايا جانبية مع أضواء مؤشر مدمجة من نوع ليد ومقابض الأبواب من الكروم وشريط تزييني من الكروم، مع عاكس خلفي مدمج في المصد ومصابيح خلفية LED.

التقنيات والأمان والمميزات

تتمتع اكسنت بداخلية عصرية ذات مستويات معقولة من عزل الضوضاء، شاشة بمقاس 8 بوصة لعرض الكاميرا الخلفية وشاشة معلومات صغيرة الحجم وعجلة القيادة متعددة الاغراض، وفتحات مكيف الهواء للمقاعد الخلفية.

وتأتي اكسنت 2021 مع هيكلة صلبة وستة أكياس هوائية ونظام مكابح مانع للانغلاق بالإضافة إلي أنظمة أمان عديدة مثل التحكم في الثبات إلكترونياً (ESC)، ونظام مراقبة ضغط هواء الإطارات (TPMS)، ونظام التحكم في مساعدة التشغيل على المرتفعات (HAC)، ونظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS)، بالإضافة إلى كاميرا الرؤية الخلفية وكذلك إمكانية فتح الشنطة عن بعد عبر المفتاح.

توليد الطاقة

محرك 4 سلندر سعة 1.6 لتر ذو قوة 123 حصان و151 نيوتن.متر من عزم الدوران

محرك سعة 1.4 لتر ذو قوة 100 حصان و91 نيوتن.متر من عزم الدوران

قير يدوي أو أوتوماتيكي 6 سرعات

هذا ويمكنك تأجير هيونداي اكسنت 2021 عبر موقع أو تطبيق يلو وذلك يتضمنه الدفع، الحجز، تنفيذ العقد عبر الخدمة الإلكترونية المتكاملة.

الموقع الإلكتروني لـ يلو: اضغط هنا

رقم الحجز: 920002909

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