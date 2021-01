شاهد احتفالية لكزس بمرور 10 سنوات على إطلاق السوبركار LFA

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – احتفلت لكزس بمرور عشر سنوات على إطلاق LFA، وهي سيارة خارقة محدودة الإنتاج دشنتها في 2010، وذلك بجعلها تُطفئ عشر شمعات احتفالاً بعيد ميلادها في احتفالية خاصة.

بدأت قصة السيارة في أوائل القرن الواحد والعشرين كمشروع بحثي، حيث تم منح كبير المهندسين Harahiko Tanashi حرية التصرف وفرص العمل مع مواد وخطط جديدة،فقد أكملت لكزس أول نموذج أولي من السيارة في 2003، وفي العام التالي، تم اختبارها على حلبة نوربورجرينج، ليتم بعدها عرضها في 2005 NAIAS كسيارة اختبارية، تلى ذلك الكشف عن نسخة محدثة منها في 2008، وفي معرض طوكيو للسيارات 2009، أكدت لكزس أخيراً بدء إنتاجها.

يُذكر أنه تم إنتاج 500 نسخة فقط من لكزس LFA، وتتمتع بهيكل خفيف استخدم في بناءه ألياف الكربون بدلاً من الألومنيوم، وتستمد قوتها من محرك V10 سعة 4.8 لتر من تطوير ياماها، والذي يولد قوة 560 حصان عند 8700 دورة في الدقيقة، مع ناقل حركة متتابع بست سرعات، لتتمكن من الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 325 كلم/سا، وتتسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في 3.7 ثانية.

وفي الختام، يُذكر أن لكزس كشفت بعد ذلك عن إصدار نوربورجرينج من السيارة، وهي النسخة الأكثر تركيزاً على السباقات، مع نظام تعليق أكثر صرامة، وتحسينات ديناميكية هوائية، وجنوط أخف وزناً وقوة إجمالية تبلغ 570 حصان، حيث تم صنع 50 نسخة فقط منها، وحققت رقماً قياسياً على Nordschleife في عام 2011 بقيادة Akira Ida.

