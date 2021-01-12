كيا سورينتو 2021 تحصل على جائزة أفضل SUV كبيرة في بريطانيا

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – حصلت كيا سورينتو 2021 الجديدة كلياً على جائزة أفضل سيارة SUV كبيرة لعام 2021 من مجلة What Car? البريطانية العريقة.

وقد مدح حكام المجلة صرفية الوقود الممتازة للسيارة وديناميكية القيادة والمزايا القياسية المتطورة وجودة البناء الاستثنائية.

وتتوفر كيا سورينتو 2021 بمحركات ديزل وهايبرد مخففة وهايبرد بالقابس، وتشمل مزاياها القياسية في أوروبا تقنية رصد المشاة وراكبي الدراجات والتحذير المبكر من الاصطدام والكاميرا الخلفي والمحدد الذكي للسرعة والمزيد.

وصرح رئيس كيا أوروبا، وون جونغ حونغ: “يشرفنا دائماً استلام جوائز للسيارات التي ننتجها، خاصة من مجلة راقية ومعروفة مثل What Car?.. نحن فخورون جداً بالجيل الرابغ من سورينتو وتقنيات الهايبرد الجديدة المتوفرة للمرة الأولى في الـ SUV الرائدة”.