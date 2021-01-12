إطلاق مشروع مدينة مستقبلية بدون سيارات في نيوم

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلن ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة نيوم “الأمير محمد بن سلمان” عن طرحه لمخطط مشروع يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة في “نيـوم” المستقبلية، وذلك بإطلاقه لمشروع مدينة بدون سيارات.

وفي التفاصيل، أطلق ولي العهد “محمد بن سلمان” بصفته رئيس مجلس إدارة شركة “نيوم” مشروع “مدينة ذا لاين” في نيوم وهي مدينة مليونية بطول 170 كم، ويُعد المشروع نموذجًا لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلاً، متخذًا في ذلك منهجًا جديدًا وهو الحفاظ على البيئة بمنع تواجد السيارات بها.

وأشار في حديثه إلى أن المدن التي تدّعي أنها الأفضل في العالم، يقضي فيها الإنسان سنين من حياته من أجل التنقل وستتضاعف هذه المدة في 2050، وأضاف ولي العهد متسائلًا: “لماذا نقبل أن نضحي بالطبيعة في سبيل التنمية؟ ولماذا يُتوفى 7 ملايين إنسان سنويًا بسبب التلوث؟ ولماذا نفقد مليون إنسان سنوياً بسبب الحوادث المرورية؟ ولماذا نقبل أن تُهدر سنون من حياة الإنسان في التنقل؟”، ولذلك قرر سموّه أن يُحافظ على 95% من الطبيعة في أراضي نيوم، مضيفًا: “ستكون صفر سيارات، صفر شوارع، وصفر انبعاثات كربونية”.