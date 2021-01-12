هيونداي إلنترا 2021 تحصل على جائزة سيارة العام لأمريكا الشمالية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – حصلت هيونداي إلنترا 2021 على جائزة سيارة العام لأمريكا الشمالية 2021 للمرة الثانية بعد حصولها على الجائزة مسبقاً في عام 2012.

وصرح رئيس هيونداي أمريكا خوزيه مونيوز: “شكراً لجميع الحكام..يشرفني قبول هذه الجائزة نيابةً عن الشركة وعمالنا في مصانع ألاباما وأولسان وجميع وكلائنا”.. وأردف: “إلنترا هي رمز تصميمنا الديناميكي وتقنياتنا المتطورة وصرفية وقودنا الممتازة.. وسيحظى عملاء إلنترا بتجرية ثمار جهودنا وتفانينا في صنع هذه السيارة الرائدة”.

ويُذكر أن حكام الجائزة اختبروا أكثر من 40 سيارة قبل اختيار السيارة الفائزة.. ويشمل الحكام مجموعة متنوعة من خبراء وصحفيي السيارات في الولايات المتحدة وكندا، مع التركيز على عوامل الريادة والابتكار والسلامة والتصميم ورضى السائقين وتنافسية السعر.

وقد تم تأسيس لجنة الجوائز في 1994، ما يجعلها أعرق جوائز سيارات مستقلة غير مرتبطة بمجلة أو موقع أو قناة تلفازية.