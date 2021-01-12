"مأزق فولكسفاجن".. استدعاء جميع سيارات جولف 8 لعيوب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - السيارة جولف 8 التي تنتجها فولكسفاجن الألمانية تعاني من مشكلات مهمة في تطبيق التحكم في نظام المعلومات والترفيه.

وأشارت صحيفة فرانكفورتر الجماينة تسايتونج الألمانية إلى أن فولسفاجن تدرس استدعاء سيارات هذا الطراز كافة وتغيير إحدى وحدات تطبيق التحكم لإصلاح الخلل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه الخطوة ستكون طوعية من جانب فولكسفاجن التي تستهدف إرسال إخطار بذلك إلى العملاء خلال الأيام القليلة المقبلة.





كانت شركة فولكسفاجن الألمانية قد أوقفت في مايو/أيار الماضي مؤقتا تسليم سيارتها جولف 8 واستدعاء سيارات هذا الطراز بعد اكتشاف مشكلة فنية في خاصية الاتصال الآلي الطارئ فى بعض السيارات.

تتعلق المشكلة بخاصية استدعاء الطوارئ المعروفة باسم "إي كول" أو الاتصال الطارئ والتي تعمل تلقائيا وتجري اتصالا مجانيا من أجل المساعدة السريعة لقائدي السيارات إذا تعرضت السيارة لحادث مروري خطير.

وقالت فولكسفاجن في ذلك الوقت إنها اكتشفت من خلال المراجعات الداخلية وجود مشكلات في نظام نقل البيانات ببعض فئات السيارة جولف 8، وبالتالي فإن خاصية الاستدعاء الآلي قد لا تعمل بالصورة الصحيحة.