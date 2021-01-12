نصائح قبل شحن سيارتك الكهربائية.. لا تتجاهلها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وسط انتشار السيارات الكهربائية على نطاق واسع حول العالم، باتت الفترة الزمنية لشحن المركبة من العوامل الرئيسية عند الشراء.

وفي تقرير قدم موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، نقلا عن خبراء، عدة نصائح حول الفترة التي يجب أن تستغرقها السيارة عند الشحن، وأفضل أنواع الشواحن.

في البداية، عرف الموقع معدلات الشحن التقليدية، موضحا هي التي تضخ بين 7 و 22 كيلووات في الساعة.



ونصح باستخدام هذا النوع من الشواحن للسيارات التي تعمل ببطاريات ذات سعة طاقة مثل نيسان "ليف" التي تضخ للمحرك طاقة بمعدل 40 كيلووات في الساعة وتستغرق 8 ساعات لإعادة شحنها،

وأيضا سيارات تسلا التي تعمل ببطاريات تمد المحرك بطاقة بمعدل 75 كيلووات في المتوسط وتستغرق 12 ساعة لإعادة شحنها، ولاستخدام هذا النوع من الشاحن يلزم كابل كهربائي ثلاثي الوصلات.

الشحن السريع

وأضاف: "معدل إعادة الشحن السريع المعروف باسم Rapid charging، الذي يضخ أكبر كمية من الطاقة للبطاريات بالسيارة خلال 20 دقيقة، يخصص لاعادة شحن البطاريات التي تضخ طاقة لمحركات بمعدل يتراوح بين 50 كيلووات في الساعة و350 كيلووات في الساعة".

وتابع: "قليلة هي السيارات التي تطرح بتجهيزات تقبل الشحن بطريقة Rapid charging، ومنها طراز تسلا موديل 3 وطراز تسلا موديل s، وطراز بورش تايكان".

ويميز هذا النوع من طرق الشحن، أنه قادر على إعادة شحن السيارة الكهربائية بنسبة 80% من سعتها خلال ساعة واحدة فقط.

سرعة الشحن



عدة عوامل تؤثر على سرعة إعادة شحن بطاريات السيارة، كشف عنها "أوتو كار" في التقرير منها حجم البطارية وسعة تخزينها للطاقة .