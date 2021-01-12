طراز جديد من لاند روفر ديسكفري.. 8 فئات لعشاق الرفاهية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة لاند روفر البريطانية عن نسخة عالية الأداء من أيقونتها ديسكفري، باسم "سبورت" وستطرح في 2021.

وتعزز لاند روفر البريطانية بهذا الطراز أسطولها من السيارات المتميزة لعام 2021.

وفي تقرير بالصور، عرض موقع "كار آند درايفر" مواصفات وقدرات نسخة 2021 الأحدث من طراز ديسكفري "سبورت" والفئات المتوفرة وأبرز كمالياته.

الجديد بنسخة 2021

وستطرح لاند روفر طراز ديسكفري "سبورت" 2021، بتحديث القدرات التقنية المضافة له، وتشمل توفير منظومة تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو تتوفر لكافة فئات الطراز، مع توفير خاصية "هوت سبوت".





الأسعار

وتطرح لاند روفر مجموعة كبيرة من الفئات للبيع من طراز ديسكفري سبورت، بعدد 8 فئات بأسعار مختلفة، الأقل S، بسعر 42,950 دولارا، وأعلى فئة باسم R-Dynamic بسعر 48 ألف دولار.

المحرك

تعمل كافة الفئات المطروحة من طراز ديسكفري سبورت، بمحرك توربيني 4 أسطوانات، ينتج قوة 246 حصانا، وتعمل بنظام دفع خلفي AWD.

ويتمتع الطراز بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 7.5 ثانية.





التقنيات

يحظى الطراز بمنظومة تقنية متميزة، تشمل شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 10.0 بوصة، يتوفر بها الإصدار الأحدث من نظام Pivi Pro التقني من لاند روفر، بالإضافة لتوفر أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وخاصية اتصال لاسلكي بالإنترنت، ونظام صوتي مكون من 6 سماعات مكبرة، بقوة 180 وات، مع توفر خاصية شحن لاسلكي للهواتف الذكية.







