"نسخة سوداء" من كيا سبورتاج.. إطلالة مهيبة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة كيا الكورية الجنوبية النقاب عن الإصدار الخاص Black Edition من أيقونتها Sportage، والذي يتمتع بمظهر مهيب من خلال اللون الأسود.

ويتميز الإصدار الخاص Black Edition من خلال الشعار الداكن على المقدمة والمؤخرة والعجلات، مع توقيع Sportage باللون الأسود على منتصف المؤخرة، وكذلك شبكة المبرد باللون الأسود اللامع.

ويكسو اللون الأسود أيضا تجهيزة حماية القاع في المقدمة والمؤخرة وأُطر الكشافات، بالإضافة إلى ذلك تتألق عناصر باللون الأسود اللامع على العتبات، مع قضبان سقف باللون الأسود، وعجلات مصنوعة من معدن خفيف باللون الأسود قياس 17 بوصة.

وتتوفر السيارة بسبعة ألوان مختلفة للجسم.

ومن التجهيزات الإضافية، التي يتمتع بها الإصدار الخاص Black Edition ، الكشافات العاملة بتقنية Full LED، والمقاعد الأمامية القابلة للضبط الكهربائي، ومساعد الحفاظ على حارة السير، ونظام الملاحة قياس 8 بوصات.

كما تدعم أنظمة السيارة خدمة Telematic، وتطبيق UVO Connect.





مواصفات كيا سبورتاج 2021