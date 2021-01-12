طراز معدل من "جيب شيروكي".. المواصفات والسعر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة جيب عن نسخة جديدة لعام 2021، من طراز "شيروكي" بقدرات متميزة تنافس بها موديلات بارزة من ضمنها موديل مازدا CX-5

وفي تقرير بالصور، عرض موقع "كار أند درايفر" مواصفات وقدرات النسخة الأحدث من طراز شيروكي، وأبرز الكماليات.

الجديد بنسخة 2021



وقال، أضافت جيب مجموعة من القدرات الحديثة لنسخة 2021، حسنت بها من الأداء أبرزها مجموعة من أنظمة الأمن والحماية المساعدة للسائق مثل الفرامل ذاتية التفعيل، وكاميرا خلفية لرصد الحركة ونظام للحفاظ على المسار.





الأسعار

ويتوفر من طراز جيب شيروكي لعام 2021، مجموعة كبيرة من الفئات للبيع بالأسواق،الافتتاحية باسم Latitude بسعر 27,805 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر من الطراز باسم High Altitude بسعر 38,235 ألف دولار.

المحرك

ويطرح الطراز بثلاث خيارات فيما يخص المحرك، الأول بسعة 2.4 لتر بعزم دوران 171 لفة/قدم، والثاني بسعة 3.2 لتر v6 بعزم دوران 239 لفة/قدم، والثالث سعة 2.0 لتر بعزم دوران 295 لفة/قدم.





التقنيات

فيما يخص القدرات التقنية، ذكر الموقع أن طراز شيروكي يطرح بنسخته لعام 2021، بمنظومة تقنية تشمل شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس يتراوح بين 7.0 و 8.4 بوصة، تعمل بنظام أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وتدعم خاصية الانترنت اللاسلكي.





الأمن والحماية

يحظى الطراز بأنظمة أمن مساعدة للسائق، أبرزها التنبيه المسبق في حالات قرب الاصطدام، يدعمه نظام الفرامل ذاتية التفعيل، وأنظمة للحفاظ على المسار والتنبيه في حالة الخروج عن المسار.