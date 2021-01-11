وكيل هيونداي يرفع أسعار أكسنت RP

ياسر رشاد - القاهرة - كتب: باسل الحلواني

أخطرت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة هيونداي الكورية الجنوبية، شبكة موزعيها بأحدث قائمة سعرية لطرازات هيونداي.

وشهدت القائمة ارتفاعاً في أسعار السيارة هيونداي أكسنت RP المجمعة محلياً موديل 2021، بمبلغ ألفين جنيه على مختلف فئات السيارة.

وتتوافر السيارة في السوق المحلية بـ 4 فئات من التجهيزات، وارتفعت أسعار الفئة الأولى من السيارة بمقدار من 209 آلاف جنيه، إلى211 ألف جنيه.

أما الفئة الثانية من هيونداي أكسنت RP فارتفع سعرها كذلك بمن 219

ألف جنيه، إلى 221 ألف جنيه.



وارتفعت الفئة الثالثة من 225 ألف جنيه، إلى 227 ألف جنيه، فيما أصبح سعر أعلى فئة من السيارة "الرابعة" 247 ألف جنيه، بدلاً من 245 ألف جنيه.

وتعد هذه الزيادة هي الثانية على السيارة هيونداي اكسنت RP موديل 2021 خلال شهر يناير الجاري.