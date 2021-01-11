تعرف على الأسعار الجديدة لشيري تيجو 7 بعد زيادتها اليوم للمرة الثانية خلال "يناير"

ياسر رشاد - القاهرة - كتب: باسل الحلواني

أقرت مجموعة جي بي غبور أوتو الموزع الحصري لعلامة شيري الصينية في مصر، زيادة على أسعار السيارة شيري تيجو 7 موديل 2021، المجمعة محلياً.

ووفقاً للقائمة السعرية الخاصة بـ "شيري"، فإن أسعار السيارة تيجو

7 التي تتوافر بفئتين من التجهيزات شهدت ارتفاعاً تصل إلى 3 آلاف جنيه.

وأصبح سعر الفئة الأولى من شيري تيجو 7 بعد الزيادة الجديدة التي أقرتها "غبور" 280

ألف جنيه، بدلاً من 278 ألف جنيه.

وارتفع سعر الفئة الثانية من السيارة "الأعلى تجهيزاً" ليصبح 304 ألف جنيه، بدلاً من 301 ألف جنيه.

جدير بالذكر أن هذه الزيادة تعد الثانية خلال شهر يناير الجاري، حيث شهدت أسعار السيارة ارتفاعاً في الأول من يناير بلغ ألف جنيه.