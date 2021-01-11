بدايةً من اليوم.. زيادة 4 آلاف جنيه على نيسان جوك 2021

ياسر رشاد - القاهرة - كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة نيسان موتور إيجيبت، عن أحدث قائمة سعرية لطرازات العلامة اليابانية في مصر، والتي شهدت ارتفاعاً في أسعار السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV "نيسان جوك" موديل

2021.

وارتفعت أسعار نيسان جوك موديل 2021 وفقاً لعدد من موزعي نيسان بنحو أربعة آلاف جنيه.

وتتوافر نيسان جوك بـ 3 فئات من التجهيزات،

وطالت الزيادة الجديدة جميع فئات السيارة.

وارتفع سعر الفئة الأولى من السيارة "جوك"، 348500 جنيه ليصبح 352500 جنيه.

أما الفئة الثانية من السيارة فارتفعت من 372500 جنيه إلى 376500 جنيه.

وأصبح سعر أعلى فئة من "جوك" 383500 جنيه بدلاً من 379500 جنيه.