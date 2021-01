كرايسلر توقف إنتاج 300 SRT بمحرك V8 هيمي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بينما توقف إنتاج كرايسلر 300 SRT في أمريكا ومعظم الأسواق العالمية في 2015، استمرت السيارة في أستراليا بمحركها V8 هيمي الذي جذب عشاق السرعة وأقسام الشرطة على حد سواء، ولكن الآن أعلنت كرايسلر رسمياً عن توقف السيارة بشكل نهائي بسبب “قيود إنتاجية” .

وصرحت كرايسلر أنها ستستمر ببيع المخزون المتبقي للسيارة، كما تعهدت بتسليم النسخ التي طلبتها شرطة ولاية نيوساوث ويلز الأسترالية.

ويُذكر أن أسعار كرايسلر 300 SRT تراوحت بين 50,000 و70,000 دولار أسترالي (144,000 إلى 202,000 ريال)، بمحرك V8 سعة 6.4 لتر بقوة 470 حصان.

وتواجه علامة كرايسلر نفسها علامة استفهام كبيرة حول مستقبلها، مع إشارة تقارير أخيرة إلى أن الاندماج بين فيات كرايسلر وبيجو ستروين قد يؤدي إلى إغلاق علامة كرايسلر لخسائرها المستمرة وضعف مجال موديلاتها.

