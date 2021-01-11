عون يهاجم الحريري في تسريب صوتي.. ولبنانيون يردون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتشر تسريب صوتي للرئيس اللبناني ميشال عون يهاجم فيه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، فيما رد لبنانيون عليه بهاشتاق "للكذب عنوان".

وأظهر المقطع المسرب، الذي بثته أيضا وسائل إعلام لبنانية، عون يتحدث مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، خلال لقائه معه قبل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع بلبنان.

وخلال التسريب هاجم عون الحريري من دون أن يسميه قائلا:"ليس هناك تأليف قال إنه أعطاني ورقة (في إشارة إلى لائحة تشكيلة الحكومة).. هو يكذب ويقوم بتصاريح كاذبة".

وكان عون يرد على سؤال من دياب حول "أين أصبح تأليف الحكومة؟.



وتوالت ردود الفعل "المكذبة" لعون وانتشر هاشتاق "# للكذب عنوان عون وجبران" على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتأتي تصريحات عون بعد أن أعلنت الرئاسة اللبنانية قبل أيام أن الحريري قام بتسليم الرئيس تشكيلة الحكومة الجديدة لدراستها، وذلك عبر بيان رسمي بموقعها على تويتر، وهو ما أرفقه المغردون بتغريداتهم.





وأول رد فعل استشهد الحريري، في تغريدة له على "تويتر" بالكتاب المقدس، وكتب :"من الكتاب المقدس - سفر الحكمة "أنَّ الْحِكْمَةَ لاَ تَلِجُ النَّفْسَ السَّاعِيَةَ بَالْمَكْرِ، وَلاَ تَحِلُّ فِي الْجَسَدِ الْمُسْتَرَقِّ لِلْخَطِيَّةِ، لأَنَّ رُوحَ التَّأْدِيبِ الْقُدُّوسَ يَهْرُبُ مِنَ الْغِشِّ، وَيَتَحَوَّلُ عَنِ الأَفْكَارِ السَّفِيهَةِ، وَيَنْهَزِمُ إِذَا حَضَرَ الإِثْمُ".

بدوره رد أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري على عون، قائلا على تويتر إن "حساب تويتر الخاص بالرئيس يكذب فخامة الرئيس"، مرفقا التغريدة بهاشتاق #للكذب_عنوان_عون_وجبران.

وأضاف في تغريدة ثانية :" وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ - صدق الله العظيم".

وكتب موقع "مستقبل ويب" التابع لتيار المستقبل الذي يرأسه الحريري، قائلا "تواصل دوائر القصر الرئاسي توجيه الإهانة تلوَ الإهانة لموقع رئاسة الجمهورية، وتستخدم الرئيس ‏ميشال عون شخصياً في الترويج لمواقف عشوائية أقل ما يقال فيها إنها مسلسل مريب يقود ‏البلاد إلى مزيد من التعطيل والخراب". ‏

وأضاف: "المؤسف في الأمر أن دوائر القصر وزّعت كلاماً لرئيس الجمهورية من خلف كمامة لم تستطع ‏أن تحجب وباء التعطيل عن الرأي العام اللبناني، فأعلن الرئيس بهمهمة متعمدة أل تأليف ‏للحكومة .. مطلقاً تعابير لا تليق به وبموقعه تبيّن منها أنها موجهة إلى الرئيس المكلف سعد ‏الحريري .‏"

وقال الناشط خالد صالح على حسابه ، إنه :"نحن أمام حالة من اثنتين إما أصبح عون فاقد للأهلية وبالتالي يجب عزله لعدم قدرته على إدارة البلاد، وإما جبران يديره كيفما يشاء أيضا يجب عزله لأنه تخلى عن مهامه لصهره".





ورد ناشط آخر يدعى محمد أبو علي ، قائلا إن:" باسيل يعتمد قاعدة.. إكذب أكذب حتى يصدقك الناس لكنه تناسى مع عمه أن حبل الكذب قصير".

بدوره كتب الناشط كمال دمج على "تويتر "، أنه :" حاله كحالِ بائع "السماد" في أيام الحصاد، ينادي بالكذب على مسامِعِ من زرعوا وتعبوا ليجني منهم بعض الأرباح... مسكين هذا الرجل الخبيث، بماضيه وحاضره، ويريد أن يبني مستقبل عائلته على كذب وتضليل، كله على حساب البلد وجنى اللبنانيين" مرفقا تغريدته بهاشتاق #للكذب_عنوان_عون_وجبران

وتحدث الناشط مهند عن تمسك التيار الوطني الحر (الذي يرأسه باسيل) وحزب الله وحلفائهما بالسلطة قائلا "شكّلوا حكومة العهد حكومة اللون الواحد (حكومة حسان دياب) وفشلوا .. فجروا المرفأ ودمروا الناس وعزلوا لبنان وها هم بكذبون".

ويأتي تسريب هذا الفيديو بعد ساعات على تصريح لباسيل شن فيها هجوم على الحريري ومتمسكا بشروطه ما ظهر بكل واضح استمراره وحلفائه بعرقلة الحكومة، في وقت كان البعض يعول على إعادة تحريك مبادرة البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي رفض عبرها حصول أي طرف على الثلث المعطل، ودعا عون والحريري إلى المصالحة.

