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موجز الخليج 365 للسياحة.. طائرات مائية وعودة الرحلات بين السعودية وقطر

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.

 أعلنت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات في البحرين عن الاستمرار بالسماح للطائرات القطرية في مجالها الجوي.

 تستأنف الرحلات الجوية بين قطر والسعودية، الإثنين، بحسب ما أعلنت الخطوط الجوية في البلدين. .

 أعلنت شركة "طيران الإمارات"، اليوم الإثنين، توسيع عملياتها في الأمريكيتين.

 من المحتمل أن يصبح السفر عبر خدمات الطائرات المائية في الهند ممكنا في وقت قريب جدا، وذلك في حال سارت الأمور كما هو مخطط لها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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