تسريب فورد إسكورت 2022 الجديدة في الصين

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تستمر فورد بتطوير وتحديث مجال السيدان للأسواق الآسيوية، خاصة السوق الصيني الرئيسي، مع تسرب صور إسكورت 2022 الجديدة من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين.

التصميم الخارجي جديد كلياً، مع تحديثات لشكل الشبك الأمامي والمصدات والمصابيح الأمامية والخلفية، مع لمسات كروم مكثفة.

ولكن السيارة مستمرة بنفس المنصة الحالية، كما ستستمر بنفس محرك 1.5 لتر 3 سلندر الحالي، بناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي وجنوط قياس 15 و16 و17 إنش.

وستوضع السيدان الجديدة بين فييستا وفوكس في مجال فورد بالصين، مع تصنيعها هناك بالتعاون مع شركة شانجان.