لكزس ستطلق سيارة SUV مخصصة للطرق الوعرة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت تقارير جديدة أن صانعة السيارات الفاخرة اليابانية لكزس تعمل على تطوير سيارة اس يو في ملائمة للطرق الوعرة، حيث قال رئيس عمليات السيارات في شركة تويوتا أمريكا الشمالية، جاك هوليس، أن شعبية سيارات الاس يو في والكروس أوفر في ازدياد مستمر، ويرغب العملاء في المزيد من الخيارات، مؤكداً أنه من المؤكد ستقوم لكزس بتوسيع تشكيلة طرازاتها.

وأضاف أنه يوجد متسع في تشكيلة لكزس لسيارة مخصصة للطرق الوعرة، ولا يوجد شيء أكيد حتى الآن، لكن وفقاً لمسؤولين بالصانع الياباني، فإن هُناك مجالاً لنمو العلامة التجارية، وفي حين تُشير التقارير إلى أن الجيل القادم من لاندكروزر سيُصبح أقل فخامة وأكثر قدرة، لذا فإن ذلك يفسح المجال أمام لكزس لتصنع سيارة ذات قدرات هائلة على الطرق الوعرة ومستويات فخامة عالية.

يُذكر أن لكزس ال اكس ولاندكروزر تشتركان في نفس المنصة، في حين أن خطط لكزس للطرق الوعرة قد تتضمن منصات أخرى، وبدون أي تأكيد من لكزس، فكل ما يُمكننا فعله هو التكهن بخطط الشركة، حيث أن هناك تعطشاً لسيارات الاس يو في الملائمة للطرق الوعرة، والذي قد تستجيب له لكزس قريباً.

وفي الختام، جذب النجاح المبكر لسيارة فورد برونكو 2021، والتي لم تدخل في مرحلة الإنتاج بعد، انتباه لكزس، فمن المنطقي أن تبدأ في النظر إلى كيفية النمو في هذا القطاع ذي الشعبية المتنامية، والآن، كل ما يُمكننا فعله هو الانتظار ورؤية الخطوات القادمة للصانع الياباني.