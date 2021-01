الشرطة تشتري كلب هيونداي الآلي بـ 564,000 ريال لهذا السبب

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – شركة Boston Dynamics المملوكة لهيونداي تشتهر بكلابها الآلية، خاصة طراز “سبوت” المعروض للبيع لخدمات الإنقاذ والاستطلاع العسكري واستخدامات أخرى متعددة.

والآن أعلنت شرطة ولاية هاواي الأمريكية عن شراء كلب سبوت الآلي بسعر 150,000 دولار – 564,000 ريال، أي ضعف الثمن الأصلي للكلب، ويبدو أن الشركة قامت بعدة تعديلات خاصة على الكلب الآلي ليناسب مهام الشرطة، ما يفسر السعر المرتفع.

حالياً تقوم الشرطة بتوظيف الكلب الآلي في الشوارع بحثاً عن المشردين وقياس حرارتهم ضمن جهود متابعة انتشار فيروس الكورونا، مع استهداف استخدامه لاحقاً لتوصيل المعدات الطبية والطعام وبعض جهود الاستطلاع والتحري في المدن .

