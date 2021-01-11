5 معلومات خاطئة عن تأجير السيارات عليك التعرف عليها!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت- يشهد سوق تأجير السيارات نشاطاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، حيث يعد تأجير سيارة بشكل دوري أحد أفضل الحلول البديلة عن شراء سيارة جديدة لتفادي مصروفاتها المرتفعة من تكاليف الصيانة المختلفة والتأمين، ولكن مع هذا الإنتشارات، ظهرت أيضاً بعد المفاهيم الخاطئة والتي سنحاول توضيحها من خلال المقالة.

إذا استلمت السيارة الساعة 11 بلليل، فيمكنني دفع مقابل ساعة واحدة فقط!

هذا غير صحيح، حيث ان اغلب شركات التأجير السعودية تتيح خدمة تأجير السيارات بحد أدنى 24 ساعة.

السيارة تعطلت بالطريق، سأكون مضطراً لانتظار إصلاحها!

يتوقف الأمر على نظام الشركة، فهناك شركات تقدم خدمات الإصلاح السريع عبر سيارات صيانة متنقلة والتي ستساعدك على الفور، زيجب الإشارة إلى أن يلو تقدم لعملائها خدمة الصيانة المتنقلة عبر أسطول ضخم من السيارات المجهزة بمختلف المعدات الضرورية والفنيين المدربين لصيانة سيارات الشركة المؤجرة.

تورطت في حادث، ستتكفل شركة الإيجار بتكاليف الحادث!

أنت مسؤول عن أي تلف أو أضرار لحقت بالسيارة خلال فترة التأجير ناجمة عن أي سبب بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الاصطدام، السرقة، تلف الإطارات، والفيضانات، والحرائق أو غيرها من أعمال الطبيعة، أما إذا كنت غير مسؤول عن الحادث وتوافرت لدى الشركة معلومات عن الطرف الآخر، فإننا ستلاحقه وتطالب شركة التأمين بالتعويض عن الأضرار.

هذا وتتيح يلو لعملائها خدمة درع يلو بلس، حيث انه مقابل مبلغ إضافي بسيط فإن العميل يضمن عدم تحمل أي مبالغ في حالة التلفيات و الحوادث والتلفيات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية.

سيارات التأجير قديمة ومستهلكة ولا تناسب الرحلات!

في الواقع هذا غير صحيح، حيث يلزم القانون السعودي شركات التأجير أن تحدث أسطول سياراتها بإستمرار، فعلى سبيل المثال تقدم شركة الوفاق (يلو) أسطول كبير ومتنوع من السيارات التي يتم تحديثها باستمرار ولا تتجاوز خدمة السيارة مدة عامين كأقصى تقدير.

يمكن تغيير السيارة المستأجرة حتى وإن ظهر بعها بعض العيوب!

هذا غير صحيح، حيث أنك ستكون ملزم بتفقد السيارة قبل اتمام التعاقد، وينص العقد على أنك استلمت السيارة المناسبة لك بناء على طلبك وأن السيارة تتضمن جميع المشتلات التي ترغب بها، لذا بعد اتمام التعاقد فإن الشركة غير مسؤولة عن استبدال السيارة، ولكن في حال ظهور أي خلل فني في السيارة ليس بسبب تقصير أو إهمال من قبل المستأجر فيتم استبدالها بسيارة من ذات الفئة وفي حال عدم توفرها يتم استبدالها بسيارة من فئة أعلى مع عدم تحميل المستأجر أية تكاليف إضافة وإلا فيتم استبدالها بسيارة من فئة اقل وفقا للتعرفة المعلنة.

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