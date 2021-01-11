كيا كيه 900 فيس ليفت تظهر بالشكل التخيلي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – نعلم أن كيا تعمل على تحديثات واسعة لسيارتها السيدان الفاخرة K900 ضمن خطط كيا لإعادة إطلاق العلامة وتحديث مجالها، مع ظهور K900 فيس ليفت في صور تجسسية في كوريا منذ أغسطس 2020.

من المؤكد أن K900 فيس ليفت ستحصل على شعار كيا الجديد.. وقد ظهرت السيارة في تصميم تخيلي من Kolesa بخارجية عصرية محدثة وشريط ضوئي LED على مدار عرض الخلفية كما رأينا في موديلات السيدان الأخرى الأصغر حجماً لكيا.

ويتوفر الجيل الحالي من K900 بمحركين V6 سعة 3.3 لتر و3.8 لتر بقوة 370 و315 حصان على التوالي، مع توفرها أيضاً بمحرك V8 سعة 5.0 لتر بقوة 425 حصان.

كما ستحصل K900 فيس ليفت على أحدث أنظمة السلامة والترفيه من المجموعة، مثل التي رأيناها في جينيسيس G80، وقد نرى تحديثات للمحركات.