موجز الخليج 365 للسيارات.. ثورة مازدا وأول صورة لأودي A8

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

تعد سانج يونج تيفولي xlv 2021 من السيارات التي يمكنك اقتناءها والاستمتاع بمواصفاتها الجيدة.. إليكم مواصفاتها وعيوبها وأسعارها بمصر

أعلنت شركة كاديلاك عن طرح سيارتها Lyriq الجديدة، ضمن فئة موديلات الكروس أوفر المعتمدة على نظام الدفع الكهربائي.

كشفت شركة أودي النقاب عن الموديل الجديد من أيقونتها A8 الفارهة، والتي تتمتع بملامح تصميمة جديدة وتحسينات على المقصورة الداخلية.

"مازدا" تقود ثورة في عالم السيارات.. محرك سداسي مستقيم

أعلنت مازدا عن تطوير محرك سداسي الأسطوانات على شكل مستقيم لموديلاتها الجديدة، والتي تتناسب مع خيار الدفع الرباعي ونظام الدفع الهجين.

زادت مبيعات السيارات في الصين 6.5 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر كانون الأول إلى 2.32 مليون سيارة.