تركيا.. معارض يشكك في بيانات الحكومة عن البطالة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتهم معارض تركي، هيئة الإحصاء الحكومية في بلاده،بالتلاعب في أرقام العاطلين المعلنة، لإظهار الأمور على غير حقيقتها.

جاء ذلك على لسان ولي آغ بابا، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، الإثنين، وفق الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة.



اتهام المعارض التركي جاء ردًا على بيان صدر حديثا عن هيئة الإحصاء الحكومية، والذي ذكر أن عدد العاطلين سجل 4 ملايين حتى نهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي، بنسبة بطالة 12.7% من إجمالي القوى العاملة.

وقال المعارض التركي البيان الحكومي لا يعكس الحقيقة بأي حال من الأحوال، مضيفا" مهما بلغت التلاعبات، فلا يمكن لتلك الهيئة أن تخفي الواقع الأليم للبطالة".





وكشف المعارض التركي عن أن هيئة الإحصاء لا تضيف إلى أرقامها المعلنة الذين لا يبحثون عن فرص عمل، وأيضا من فقدوا الأمل في إيجاد فرصة عمل.

وتابع قائلا "وفق ما أعلنته الهيئة، تراجعت أعداد العاطلين عن العمل بمقدار 391 ألف شخص مقارنة مع أكتوبر من عام 2019"

وأوضح "هذا بالطبع غير حقيقي، وهيئة الإحصاء لا تحصي كل الأعداد، في رغبة منها لإيهام الرأي العام بأنه لا توجد هناك أزمة تسمى البطالة".

وأوضح آغ بابا أن "أعداد من لا يبحثون عن عمل ومن فقدوا أملهم في العثور على فرصة عمل، يبلغ 4 ملايين و348 ألف، وهؤلاء لم تدرجهم بيانات هيئة الإحصاء الحكومية كعاطلين".

وانخفض عدد المشتغلين في السوق التركية بواقع 896 ألفاً إلى 27.44 مليون فرد حتى نهاية أكتوبر الماضي، بينما بلغ معدل التوظيف 43.6% بانخفاض 2.3 نقطة مئوية مقارنة مع أكتوبر/تشرين الأول 2019.

