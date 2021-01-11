بيتكوين تهبط 19%.. هل انفجرت الفقاعة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هبطت بتكوين أكثر من 19% إلى أدنى مستوى لها في أسبوع خلال تداولات اليوم الإثنين،ما يضع العملة المشفرة على مسار أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ مارس آذار.

وحسب رويترز، تراجعت بيتكوين إلى 30699 دولارا، وهو أدنى مستوى لها منذ 5 يناير/ كانون الثاني الجاري، قبل أن تتعافى إلى 32885 دولار بحلول الساعة 15:35 بتوقيت جرينتش لكنها تظل منخفضة أكثر من 16% على مدار تدوالات الإثنين.



وإذا استمر ذلك، فسيكون هذا الانخفاض على مدار اليوم هو الأكبر منذ تسببت جائحة كوفيد-19 في فوضى في أسواق المال في مارس/آذار الماضي.

وجاء هبوط أكبر عملة مشفرة في العالم مع صعود الدولار مقابل العملات الورقية الرئيسية الأخرى، تزامنا مع احتمال ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.

والجمعة، ارتفعت عملة بيتكوين المشفرة إلى 41200 دولار لتصل بذلك إلى مستوى قياسي جديد، وفقا لما ذكرته شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

وكانت قيمة عملة بيتكوين المشفرة قد ارتفعت بنحو 30% منذ بداية عام 2021، وفي الأشهر الـ 12 الماضية ارتفعت أكثر من 380%.

وفي الوقت نفسه، تجاوزت قيمة سوق العملات المشفرة بالكامل، والتي تتكون من عملة البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى، تريليون دولار لأول مرة في وقت مبكر من الخميس الماضي، وفقًا لبيانات من Coinmarketcap.

وتراجعت إثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة والتي غالبا ما تتحرك بالتوازي مع بتكوين، 23% إلى 985 دولارا وهو أدنى مستوى لها في أسبوع.

وتمثل بيتكوين حوالي ثلثي القيمة السوقية للعملات المشفرة، تليها إيثر بحوالي 13%، وفقا لبيانات CoinGecko.

ومنذ إطلاقها في 2008 على يد شخص مجهول، تقدّم عملة بيتكوين نفسها بديلاً عن العملات التقليدية من دون ضوابط من المصرف المركزي، وتتولّى إصدارها شبكة لامركزية، في مسار ثوري جمع طويلاً بين الأدوات المالية التقليدية والعملات المشفرة.

وشهدت هذه العملة ارتفاعاً صاروخياً منذ مارس/آذار عندما كان سعرها يصل إلى خمسة آلاف دولار بعدما أعلنت منصة "باي بال" للدفع عبر الانترنت السماح لأصحاب الحسابات باستخدام العملة المشفرة.

وبعد إعلان "باي بال" في أكتوبر/تشرين الأول شبّه محللون في مصرف الاستثمارات "جي بي مورجان تشايس" العملة المشفّرة بالذهب.