دودج تشالنجر ليموزين معروضة للبيع في إيباي بـ 122,000 ريال

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – حصلت دودج تشالنجر على تعديلات واسعة لتحويلها إلى ليموزين عبر زيادة طول الشاسيه بـ 3.5 متر لتوفير مساحة أكثر رحابة بكثير في الداخلية، مع إضافة أبواب أجنحة النورس.

في الداخل نرى المزايا المعتادة في سيارات الليموزين مثل الأريكتين والتلفاز الكبير ومبرد صغير ومكبرات صوت في مساند الرأس وما إلى ذلك، وإن حذر صاحب السيارة من انغمار السيارة في المياه داخل إحدى الوكالات منذ سبعة أعوام.

أغرب ما في السيارة هو عرضها للبيع على إيباي بـ 32,500 دولار فقط – 122,000 ريال، ما يشير في الغالب إلى مشاكل مخفية في السيارة بسبب أضرار المياه.. وتعتمد السيارة على محرك Pentastar 6 سلندر سعة 3.6 لتر.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin