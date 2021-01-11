تعرف على موعد طرح فورد فوكاس الجديدة كلياً في مصر

ياسر رشاد - القاهرة - كتب: باسل الحلواني

تعتزم شركة أوتوجميل، وكيل علامة فورد في مصر، تقديم السيارة فورد فوكاس موديل 2021 الجديدة كلياً خلال النصف الثاني من شهر يناير الجاري، بحسب ما أكدته مصادر خاصة لـ"سيارات الوفد"، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الأسعار خلال حفل التقديم الرسمي للسيارة.

ومن المنتظر أن يتم طرح "فوكاس" 2021 بـ 4 فئات من التجهيزات "سيدان"، وفئة واحدة "هاتشباك"، جميعهن تم تصنيعهن بالكامل في ألمانيا.

وكان وكيل فورد في مصر، قد أعلن عن فتح باب الحجز على السيارة التي شهدت تطورات ثورية سواء من الجانب التقني أو التصميم.

وسوف تأتي فورد فوكاس الجديدة كلياً بأبعاد خارجية أكبر من الموديل السابق للسيارة، من حيث "الطول والعرض والارتفاع"، فضلاً عن زيادة الخلوص عن الأرض بمقدار 2سم

ليتناسب مع كافة أنواع الطرق.

كما أصبحت المساحة الداخلية للسيارة التي تتسع لعدد 5 ركاب أكثر رحابة واتساع، حيث جاءت "فوكاس" بمقصورة داخلية أكبر من سابقتها فى الجزء الأمامي، والجزء الخلفي، كما زادت مساحة صندوق الأمتعة الخلفي "الشنطة"، بنحو 36% مقارنة بالموديل السابق.

وجاءت فورد فوكاس الجديدة بتصميم خارجي يجمع بين الفخامة والملامح الرياضية، وأصبحت الواجهة الأمامية أكثر جرأة بعدما زودت بمصابيح LED أوتوماتيكية تتأقلم مع الطرق مع أضواء نهارية LED، ومصابيح خلفية LED أيضاً، كما تقف السيارة على جنوط رياضية مقاس 17 بوصة.

كذلك فإن الخطوط الجانبية للسيارة منحتها مظهراً جريئاً، بالإضافة إلى وجود شرائح نشطة

خلف الشبكة الأمامية ذاتية الغلق والفتح للتحكم فى مقاومه الهواء من المقدمة، لتجعل السيارة أقل مقاومة للهواء، ما يمنحها مزيداً من الثبات على الطرق السريعة، وعزل أكثر للضوضاء.

زودت فورد فوكاس الجديدة بباقة متنوعة من التجهيزات يأتي في مقدمتها شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصة بجميع فئات السيارة تتوسط التابلوه، كما زودت الفئات العليا منها بفتحة سقف بانوراما وهى من أول السيارات فى هذه الفئة التى تقدم بسقف بانوراما، بالإضافة إلى شاشة عرض نظام المعلومات والترفيه بالجزء العلوى، ونظام صوتى B&O مع 10 سماعات، فضلاً عن توافر داعم للفقرات القطنية يعمل بالكهرباء في المقاعد الأمامية من السيارة.

اشتهر الجيل القديم من فوكاس بثباته المتميز على الطرق، ومع تصميم الهيكل الجديد ونظام التعليق الذي زاد من الصلابة بنسبه 20% أصبح ثبات السيارة أكثر تميزاً، كما جاءت السيارة كذلك مزودة بنظام التحكم فى الثباتElectronic Stability Program " ESP"، ونظام التحكم فى الجر Traction Control "TC".