أول صورة لـ"أودي A8" الفارهة.. ملامح عصرية جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة أودي النقاب عن الموديل الجديد من أيقونتها A8 الفارهة، والتي تتمتع بملامح تصميمة جديدة وتحسينات على المقصورة الداخلية.

وتوضح الصور الأولى للسيارة الألمانية الجديدة التصميم المستمد من شقيقتها A3، والشكل الجديد للكشافات العاملة بتقنية Matrix-LED، والتي تحتضن شبكة المبرد، والتعديلات التصميمية على جوانب السيارة التي تمتد للمصابيح الخلفية العاملة بتقنية OLED.

وتزخر المقصورة الداخلية للسيارة بشاشتي لمس وقمرة رقمية، مع العديد من الأنظمة المساعدة التي تؤهل السيارة لبلوغ مستوى 3 من القيادة الآلية، ويتولى دفع السيارة محرك V6 سعة 0ر3 لتر مع آخر كهربائي ضمن نظام دفع هجين Plug-in بقوة 449 حصانا.

ولم تكشف الشركة الألمانية حتى الآن عن سعر السيارة التي تنافس بها سيارة مرسيدس الفئة S الجديدة في الأسواق.

التمويل الحكومي

وكان رئيس شركة "أودي" الألمانية للسيارات، ماركوس دوسمان، عارض التمويل الحكومي الإضافي لشركات السيارات، معتبرا ذلك غير مناسب.

وقال دوسمان في تصريحات لصحيفة " إن أزمة كورونا تلتهم أرباح القطاع، مضيفا "لكن يمكن لجميع الشركات تقريبا - المصنِعين والموردين - النجاة من الإفلاس".

وأشار إلى أن التقلص في إيرادات قطاع الضيافة والثقافة بسبب جائحة كورونا أسوأ بكثير، وقال: "هذا يؤلمني كثيرا. هذا هو الأمر المأساوي، لكن ليس من المأساوي أن يكون لدينا حجم مبيعات أقل بنسبة عشرة بالمئة". مضيفا أن "أودي" تطور خططا جديدة لسيارات أقل ضخامة.