مواصفات وعيوب سانج يونج تيفولي xlv 2021 وأسعارها في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعد سانج يونج تيفولي xlv 2021 lk من السيارات التي يمكنك اقتناءها والاستمتاع بمواصفاتها الجيدة.. إليكم مواصفاتها وعيوبها وأسعارها بمصر

السيارة كورية المنشأ وتعد سانج يونج تيفولي من السيارات الكروس أوفر تحت المدمجة، وهي من السيارات الجديدة كليًا لعام 2021، وفيما يلي مواصفات وعيوب سانج يونج تيفولي xlv 2021 وأيضا أسعارها في مصر.



مواصفات سانج يونج تيفولي xlv 2021





تتميز بتصميم أنيق وجذاب وتعتبر من فئة السيارات الرياضية التي تكون متعددة الاستخدامات SUV كما أنها تعد من السيارات الكروس أوفر تحت المدمجة.

تتميز بتصميم خارجي فريد، حيث إنها تحتوي على مصابيح خلفية LED، ومصابيح ضبابية أمامية وخلفية، وإضاءة LED نهارية.

توجد كاميرا في خلفية السيارة، ومرآة خارجية كهربائية.

زجاج جانبي وخلفي ملون، وتوجد بالسيارة حساسات ركن أمامية وخلفية.

المواصفات الداخلية للسيارة:

تتمتع بشاشة 9 بوصة مطعمة باللون الأسود، تعمل باللمس وتدعم برامج CAR PLAY، ANDROID AUTO .

يوجد نظام بلوتوث للهاتف.

عجلة القيادة ذكية متعددة الوظائف ويمكن التحكم في برنامج القيادة.

مقاعد جلدية مريحة.

جنوط رياضية 18 بوصة.

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مواصفات الأمان :





تتميز xlv 2021 بنظام فرامل مانع للانغلاق ABS.

نظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام مساعدة الفرامل BAS.

نظام الحماية من الانقلاب ARP ونظام التحكم في المنحدرات، ونظام المساعدة في الصعود HAS، ونظام مانع للانزلاق ASR.

وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي قابلة للغلق.

يوجد تشفير لمفتاح السيارة وإدارة المحرك.

مواصفات المحرك:

محرك رباعي بسعة 1.6 لتر بقوة 128 حصانا عند 6000 دورة في الدقيقة.

عزم دوران عند 4600 دورة في الدقيقة يصل إلى 160 نيوتنا.

يدعم ناقل الحركة الأوتوماتيكية بـ 6 سرعات.

سعة خزان الوقود تبلغ 47 لتر بالنسبة للفئة الأولى والثانية من السيارة، بينما الفئة الثالثة تأتي بمحرك 1.5 لتر بقوة 163 حصانا بعزم 260 نيوتنا.

أبعاد السيارة :

يبلغ الطول حوالي 4225 ملم والعرض 1810 ملم والارتفاع 1621 ملم.

كما تبلغ مساحة الشنطة الخلفية للسيارة حوالي 427 لترا.

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عيوب سانج يونج تيفولي 2021:





المقاعد غير قابلة للتعديل الكهربائي.

لا يوجد فتحة في السقف.

المقصورة مساحتها ضيقة إلى حد ما.

سعر سيارة سانج يونج تيفولي xlv 2021 في مصر