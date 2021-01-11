ارتفاع جديد في أسعار هيونداي إلنترا HD في يناير الجاري

ياسر رشاد - القاهرة - أخطرت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل المحلي لعلامة هيونداي الكورية الجنوبية، شبكة موزعيها المعتمدين بزيادة أسعار السيارة هيونداي إلنترا HD المجمعة محلياً موديل 2021 بدايةً من اليوم.

وتبلغ قيمة الزيادة الجديدة التي أقرتها "غبور" على السيارة هيونداي إلنترا HD موديل 2021 ألفين جنيه.

وتتوافر هيونداي إلنترا HD موديل 2021 في مصر بـ 5 فئات من التجهيزات.

وارتفعت أسعار سيارات «هيونداي النترا HD» الفئة الأولى «GL» من236.9 ألف جنيه، بإلى 238900 جنيه.

وصعدت أسعار الفئة الثانية «GL SR» من 243.9 ألف، إلى 245900 جنيه، وقفزت أسعار الفئة الثالثة

«GL DAB ABS» من 249.9 ألف جنيه، إلى 251900 جنيه.

كذلك ارتفعت أسعار الفئة الرابعة «GL DAB ABS» إلى 258.9 ألف جنيه، بدلًا من 256.9 ألف، أما الفئة الخامسة «GL H/L» فارتفعت إلى 266.9 ألف جنيه، بدلاً من 264.9 ألف جنيه.

وتعد هذه الزيادة هي الثانية على أسعار هيونداي إلنترا HD خلال شهر يناير الجاري.