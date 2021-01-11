للمرة الثانية في يناير.. ارتفاع أسعار شيري أريزو 5

ياسر رشاد - القاهرة - كتب: باسل الحلواني

أقرت مجموعة جي بي غبور أوتو الموزع الحصري لعلامة شيري الصينية في مصر، زيادة على أسعار السيارة شيري أريزو 5 موديل 2021، المجمعة محلياً.

ووفقاً للقائمة السعرية الخاصة بـ "شيري"، فإن أسعار السيارة تشيري أريزو 5 التي

تتوافر بـ 3 فئات من التجهيزات شهدت ارتفاعاً بلغ ألف جنيه.

وأصبح سعر الفئة الأولى من شيري أريزو 5 موديل 2021 بعد الزيادة الجديدة 172500 جنيه بدلاً من 171500 جنيه.

أما الفئة الثانية من "أريزو 5"، فأصبح سعرها بعد الزيادة 192500 جنيه بدلاً من 191500 جنيه.

فيما ارتفع سعر الفئة الثالثة الأعلى تجهيزاً من السيارة ليصبح 205500 جنيه بدلاً 204500 جنيه.

وتعد هذه الزيادة هي الثانية على شيري أريزو في أقل من أسبوعين بعدما ارتفعت بنحو ألف جنيه في الأول من يناير الجاري.