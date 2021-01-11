جيلي تتعاون مع محرك البحث بايدو لصناعة السيارات الكهربائية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت تقارير صحفية عالمية عن اعتزام الشركة المالكة لمحرك البحث الصيني الشهير “بايدو” وهو النسخة الصينية من محرك البحث العالمي “جوجل” الدخول في مجال تصنيع السيارات الكهربائية الحديثة بالتعاون مع صانعة السيارات “جيلي”.

وفي التفاصيل، ستستعين الشركة المالكة لمحرك البحث “بايدو” بالشركة الصينية العملاقة لصناعة السيارات “جيلي” لتساعدها في بدايتها بهذا المجال، وستتعاون الشركة كذلك مع شركة مواقع البيع الإلكتروني الشهيرة “علي بابا” وشركة Didi Chuxing.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة المالكة لمحرك البحث الشهير “بايدو” كانت قد قطعت شوطًا طويلًا في تطوير وصناعة أنظمة القيادة الذاتية وأصبحت من الشركات الرائدة بهذا المجال في الصين بالوقت الحالي، ويأتي إتجاههها لتصنيع السيارات تعزيزًا لقوة هذه الصناعة التي حققت انتشارًا واسعًا في الصين.