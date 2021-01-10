موجز الخليج 365 للسيارات.. النفايات تحرك هيونداي وصدمة تسلا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

أطلقت شركة سوزوكي دراجتها النارية V-Strom 1050XT الجديدة، التي تنتمي لفئة الإندورو.

كشفت شركة هوندا النقاب عن دراجتها النارية GL 1800 Goldwing الجديدة بمزيد من خصائص الراحة والعديد من التقنيات المتطورة.

أطلقت شركة نيو أول نموذج سيارة سيدان لها، لتنافس شركات صناعة السيارات الفاخرة التي تعمل بالبنزين مثل بي.إم.دبليو وأودي.

كشفت شركة بنتلي النقاب عن أيقونتها Bentayga الجديدة المعتمدة على نظام الدفع الهجين Plug-in، والتي تنتمي لفئة موديلات الطرق الوعرة.

تخطط مجموعة هيونداي موتور، لاستخدام بطاريات السيارات الكهربائية "البالية" في محطات الطاقة الشمسية.