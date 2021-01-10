ارتفاع أسعار لادا جرانتا موديل 2021

ياسر رشاد - القاهرة - أقرت شركة الأمل للسيارات، وكيل علامة لادا في مصر، زيادة على أسعار السيارة لادا جرانتا موديل 2021 خلال شهر يناير الجاري.

وتتوافر "جرانتا"، المجمعة محلياً موديل 2021، بفئتين من التجهيزات، الأولى مزودة بناقل حركة عادي "مانيوال" خماسي السرعات، ومحرك مكون من 4 أسطوانات

سعة 1600 سي سي، بقوة 87 حصان، وعزم وعزم أقصى للدوران 140 نيوتن/ متر، أما الفئة الثانية من لادا جرانتا، فتتوافر بناقل حركة أوتوماتيك، ومحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 98 حصان، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر.

وتُقدر الزيادة التي أعلن عنها وكيل لادا على أسعار جرانتا 2021 أربعة آلاف جنيه، لترتفع أسعار الفئة الأولى من السيارة من 149 ألف جنيه، إلى 153 ألف جنيه، أما الفئة الأعلى من السيارة "جرانتا"، فارتفعت وفقاً للقائمة السعرية الخاصة بوكيل لادا، من 169 ألف جنيه، إلى 173 ألف جنيه.