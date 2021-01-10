هيونداي ستولد الطاقة من نفايات السيارات الكهربائية.. كيف؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعتزم مجموعة هيونداي موتور استخدام بطاريات السيارات الكهربائية البالية في محطات الطاقة الشمسية للمساهمة في توليد الطاقة الكهربائية، وذلك عقب قرار وزارة التجارة الكورية بمنح إعفاءات تنظيمية لنماذج الأعمال الجديدة القائمة على إعادة استخدام هذه البطاريات.

تفاصيل المشروع

ستقوم وكالة يونهاب الكورية الجنوبية ببناء نظام تخزين طاقة (ESS) بقدرة 2 ميجاوات في الساعة مع نفايات بطاريات السيارات الكهربائية، في محطة الطاقة الشمسية بمصنع أولسان لشركة هيونداي موتورز على بعد 414 كيلومترًا من العاصمة، وبالتالي سيتم توليد الكهرباء في المحطة خارج شبكة الطاقة الكهربائية.

بينما ستقوم مجموعة هيونداي موتورز أيضًا بالسعي لتوفير نظام ESS الأكبر في العـالم على الإطلاق بقدرة 3 جيجاوات في الساعة؛ ليتم البناء باستخدام نفايات بطاريات السيارات الكهربائية في أعقاب المشروع التجريبي.

وتجدر الإشارة إلى أنه في الماضي كان من الصعب على الشركات أن تسعى لمثل هذه المشاريع، وذلك لأن الدولة ليست لديها لوائح تتعلق بإعادة استخدام بطاريات السيارات الكهربائية البالية، بينما ستُساعد مجموعة هيونداي في وضع لوائح بشأن هذه المسألة.