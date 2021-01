سامسونج تكشف عن تصاميم مستقبلية لداخلية السيارات

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بدلا من أن تنغمس في تصفح تطبيقات التواصل الاجتماعي أثناء توقف السيارة، شركة هارمان التابعة لشركة سامسونج تتصور تصاميم اختبارية للمقصورة حيث يمكن أن تستمتع بوقتك في الأوقات عند عدم قيادة السيارة.

التصميم الأول موجه لمحبي الألعاب، فيأتي مع تقنيات تحجب الأصوات الخارجية والضوضاء وتعزز صوت اللعبة مع سماعات مدمجة في مساند الرأس وميزات تفاعلية وشاشات عالية الدقة بتقنيات متقدمة مثل OLED و QLED لتكون وسط بيئة لعب حقيقية.

التصميم الثاني موجه لمنشئي المحتوى المرئي، مثل أصحاب قنوات اليوتيوب، حيث تضم المقصورة كاميرات تصوير وإضاءة ملائمة لالتقاط صور ممتازة، وحتى برنامج تعديل على الفيديو يمكن التحكم به بواسطة عجلة القيادة لإضافة اللمسات النهائية على المادة ونشرها من داخل السيارة.

التصميم الثالث موجه لمحبي الحفلات الموسيقية، حيث يمكن للسائق والركاب حضور حفل مباشر من داخل السيارة، ما يناسب جائحة كورونا التي تسببت في إلغاء كثير من المؤتمرات والحفلات، وتستطيع هارمان بث الحفلات بأعلى جودة بفضل تكنولوجيا صوت طورتها العلامة واستخدام شبكات الجيل الخامس والخدمات السحابية.

