هيونداي باليسيد وسوناتا: أفضل السيارات في المملكة باستفتاء جوائز قطاع السيارات

ابوظبي - مجدي عبدالحي - احتلت هيونداي مركزين من المراكز الأولى في استفتاء جائزة قطاع السيارات عن سيارتيها باليسيد “فئة سيارة دفع رباعي عائلية”، وسوناتا فئة سيدان”.

الخليج ٣٦٥ نت – فازت هيونداي بمركزين من المراكز الأولى في استفتاء قطاع السيارات- PR Arabia في المملكة لعام 2020 حيث حازت سيارة “سوناتا” على المركز الأول عن فئة “أفضل سيارة سيدان” وحصلت سيارة “باليسيد” عن فئة “أفضل سيارة عائلية متعددة الاستخدامات”.

وكان الاستفتاء في نسخته الثامنة قد شمل مجموع أصوات الجمهور الذي بلغ أكثر من 150 ألف شخص من محبي السيارات الذين قاموا بالتصويت للسيارة المفضلة لديهم للفوز بأهم جائزة متخصصة بقطاع السيارات في المملكة العربية السعودية.

تتميز السيارتان الفائزتان بالعديد من المزايا والتكنولوجيات المتقدمة والتي تتسق مع نهج هيونداي الذي يركز على تطور شكل وأداء السيارة وتطوير أنظمة الاتصال والراحة ونظام المعلومات والترفيه الحديث الذي يقود الطريق إلى المستقبل، حيث تقدم سيارة ” باليسيد” الجديدة بالكامل باعتبارها السيارة العائلية الكاملة ذات الاستخدامات المتعددة، مع توزيع عملي لمقاعدها السبعة. فضلا على المميزات الكثيرة لتعزيز الراحة والسلامة لجميع الركاب التي تتمتع بها سيارة سوناتا.

وتم إطلاق هذا الاستفتاء لقطاع السيارات في عام 2013 لتكريم جهود العاملين في صناعة السيارات، وتشجع الشركات على تقديم أفضل الخدمات للمساعدة في تحسين الخدمات وزيادة رضا العملاء بشكل عام.

وتعكس الجائزتان التزام هيونداي بتطوير سيارات عالية الجودة تقدم تجارب قيادة مميزة، لتعزز مكانتها الرائدة ضمن الشركات المصنعة للسيارات في المملكة.

وبهذه المناسبة تحدث السيد/ بانج سون جيونج، نائب الرئيس، رئيس عمليات الشرق الأوسط وأفريقيا في هيونداي قائلاً: “إنه لشرف كبير أن أتسلم هاتين الجائزتين اليوم من”PR Arabia” وأود أن أشكر منظمي الاستفتاء، وبالطبع عملائنا في المملكة العربية السعودية لتصويتهم لسيارتينا باليسيد وسوناتا، كما أشكر كل من شركائنا وفريقنا الذين لعبوا دورًا مهما في تحقيق هذا النجاح.”.

وأضاف: “منذ إطلاق هيونداي باليسيد وسوناتا انتقلت علامتنا التجارية من قوة إلى أخرى، وارتقت أكثر، ويسعدنا أن جهودنا في تحسين الطرازات محل تقدير العملاء الذين اختارونا وصوتوا لنا. وأود التأكيد على أن الابتكار يقع في صميم كل ما نقوم به في هيونداي وفي صميم رؤيتنا للمستقبل، حيث نضع التكنولوجيا كأولوية. ومع وجود العديد من طرازات هيونداي في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية يوميا نتفاءل بمستقبل مشرق لسياراتنا في البلاد، ونؤكد عزمنا على أن نحافظ على ريادتنا ونستمر في تقديم رحلات مثالية على الطريق لعملائنا في المملكة العربية السعودية والمنطقة وتجاوز توقعاتهم”.

وتعد بالسيد، ذات السبعة مقاعد، واحدة من سيارات الدفع الرباعي الأكثر شهرة في هيونداي، وتتميز بمساحة استثنائية للصف الثاني والثالث، ومنطقة شحن واسعة ومقاعد مرنة. يتم تثبيته أيضًا مع نظام HTRAC® للدفع الرباعي متعدد الأوضاع من هيونداي، مما يوفر مستويات جديدة من القدرة والثبات والراحة على الطرق في جميع الأحوال الجوية، كما يوفر أحدث التكنولوجيا، ومستويات عالية من السلامة والرحابة والكفاءة.

وبالنسبة لسوناتا؛ قدمت هيونداي مؤخرًا مجموعة جديدة حديثة من المميزات في الجيل الثامن منها للعملاء في المملكة. فتم تجهيز طراز 2.5 GDi بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات مع احتراق عالي الكفاءة، بينما يوفر طراز N Line، والذي سيكون متاحًا في بداية عام 2021 ، نقطة دخول جذابة إلى العلامة التجارية N عالية الأداء لهيونداي التي تتميز بترقيات التصميم والأداء.

ويمكن لركاب سوناتا هايبرد أيضًا الاستفادة من السقف الشمسي، والذي يعد واحدًا من العديد من الميزات المتقدمة المميزة للسيارة، ويعمل على شحن السيارة لمدة تصل إلى 5.8 ساعة يوميًا، مما يضيف 1300 كيلومترًا سنويًا إلى إجمالي مسافة القيادة. وثمة ميزة رئيسية أخرى متاحة لركاب سوناتا هي مستشعر العباية، الذي ينبه السائقات إذا كانت عبايتهن عالقة في الباب.

وأضاف جيونغ: “أصبحت باليسايد وسوناتا بمثابة أيقونيين لهيونداي، بفضل نظام المعلومات والترفيه المليء بالخصائص والمزايا التكنولوجية المتقدمة المدمجة في الطرازين. وتمثل هذه الجائزة ذروة عام مميز لنا في المملكة العربية السعودية. بفضل الدعم الكبير وغير المحدود من عملائنا، عززنا مكانتنا في سوق السيارات “.