داكار 2021: برابيك يفوز في فئة الدراجات النارية بالمرحلة السابعة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – حقق ريكي برابيك أول فوز له في رالي داكار 2021 بالمرحلة السابعة، الممتدة بطول 453 كيلومتر بين حائل وساسكا.

كانت بداية برابيك حامل اللقب بطيئة نسبيا، لكنه حافظ على التقدم بوتيرة ثابتة حتى خطف الصدارة من برايس في نقطة المرور الثامنة.

وفقد برابيك الصدارة لصالح كيفن بينافيديس دراج هوندا في نقطة المرور العاشرة، لكن عاد برابيك قبل نحو 10 دقائق من السباق إلى الصدارة.

وحصدت كاي تي ام ثلاثة مراكز ضمن الخمسة الأوائل، بفارق أقل من دقيقة واحدة أمام خافيير دي سولتريه.

وسجل كورنيخو دراج هوندا الآخر نهاية المرحلة بفارق دقيقتين فقط، ليخطف صدارة الترتيب العام من توبي برايس الذي أنهى المرحلة بالمركز السابع بفارق خمسة دقائق.

أصحاب المراكز العشرة الأوائل بعد المرحلة السابعة: