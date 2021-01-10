داكار 2021: يزيد الراجحي يفوز بالمرحلة السابعة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – انطلقت المرحلة السابعة من سباق رالي داكار السعودية 2021، من حائل إلى سكاكا، لمسافة 737 كيلومتر منها 471 مرحلة خاصة.

وحسم السائق السعودي يزيد الجارحي الصدارة متقدما على الفرنسي المخضرم ستيفان بيترهانسل الذي توج بالبطولة 13 مرة سابقا، حيث كان الفارق بينهما 48 ثانية فقط.

وكان المركز الثالث من نصيب الإسباني كارلوس ساينز بطل داكار السعودية 2020 بفارق 1:15 دقيقة. وحل القطري ناصر العطية رابعا بفارق 2:48 دقيقة.

وقد جاءت المرحلة السابعة بعد راحة يوم السبت في مدينة حائل التي تلت 6 مراحل شهدت تنافسات قوية في مختلف فئات الرالي.

وبينما هذه المرة الأولى التي يفوز بها الراجحي في داكار السعودية النسخة الحالية والماضية، فقد فاز من قبل بأحد مراحل الرالي العالمي نسخة 2015 في تشيلي.