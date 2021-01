نيو الصينية تطلق سيارة ET7 سيدان كهربائية بمدى 700 كيلومتر

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت نيو الصينية عن ET7 كأول سيارة كهربائية من الشركة لمنافسة تيسلا بسعر مميز وتقنيات مبتكرة.

تتميز السيدان الكهربائية “نبضات إضاءة المصابيح الخلفية” والسقف الزجاجي المضيء ومقاعد أمامية وخلفية تدعم التدفئة والتبريد والتدليك ونظام صوتي مكون من 23 سماعة ومعامل سحب منخفض يبلغ 0.23 فقط.

يعادل سعر السيارة من 58.4 ألف دولار أو 218 ألف ريال، لكنه لا يشمل البطاريات التي ستتاح بعقد إيجار، ومن يرغب في شرائها بالبطارية يرتفع السعر إلى 69.2 ألف دولار ، ما يعادل 259.3 ألف ريال.

بالحديث عن البطارية، فالحزمة القياسية 70 كيلوواط ساعي لمدى 500 كم، وتوجد حزمة اختيارية 100 كيلوواط ساعي لمدى 700 كم. وتستخدم ET7 محرك بقوة 644 حصان وعزم 850 نيوتن متر لتتسارع إلى 100 كم/س في 3.9 ثانية.

وفي الجانب التقني، تستفيد ET7 من تقنية القيادة الذاتية الخاصة بالشركة الصينية المتوفرة باشتراك شهري قيمته 105 دولار، تقدم كاميرا بدقة 8 ميجابكسل ومعالج نفيديا لمعالجة أسرع 7 مرات من تقنية تيسلا.

تعمل التقنية مع مستشعرات ليدار تتعرف السيارة على محيطها بشكل أفضل، حيث الليدار يتضمن ليزر 1550 نانومتر ومجال رؤية 120 درجة ونطاق 500 متر يمكنه التركيز ديناميكيا على الأشياء وكشفها بدقة ميليمترية. ومن إجمالي 33 وحدة استشعار يوجد رادار بموجة 5 مم و12 مستشعر بالموجات فوق الصوتية وحددتين لتحديد الموقع بدقة عالية.

وتسعى نيو لإطلاق أسرع خدمة تبديل بطاريات في العالم من خلال محطات ستقوم بإتمام العملية في 3 دقائق يفحص خلالها النظام والبطاريات.

وختاما، من المقرر تسليم ET7 في الصين بالنصف الأول من 2022، والطلب المسبق متاح من اليوم بسعر 772 دولار، نحو 2,900 ريال.

